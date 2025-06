Cena degustazione Sotto le stelle

Preparati a un'esperienza indimenticabile: una cena degustazione sotto le stelle, immerso nella splendida cornice delle nostre vigne, in un’atmosfera di pura magia estiva. Venerdì 4 luglio, lasciati conquistare dai sapori autentici del vino biologico mentre il cielo notturno si anima di luci e emozioni. Un evento speciale pensato per gli amanti del buon cibo, del vino e dei momenti unici da condividere. Non perderti questa serata esclusiva!

Immagina di cenare sotto il cielo stellato, circondato dalla bellezza incontaminata delle nostre vigne, mentre l'estate ti avvolge con il suo caldo abbraccio. Venerdì 4 luglio, ti invitiamo a vivere una serata esclusiva dove la magia dei nostri vigneti incontra la passione per il vino biologico.

Appe Padova organizza la "Cena sotto le stelle" in piazza dei Frutti per i suoi primi 80 anni - Celebra gli 80 anni di APPE Padova con una serata indimenticabile: la Cena sotto le Stelle in piazza dei Frutti, un evento suggestivo che, dopo anni di attesa, torna a illuminare il cuore della città domenica 29 giugno.

