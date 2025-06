Cellulari in carcere il 17enne assassino di Santo Romano ammette | Chiamavo la mia famiglia

L’ombra del carcere si allunga sulla vicenda del 17enne accusato dell’omicidio di Santo Romano. Dopo aver ammesso di aver usato telefoni all’interno del penitenziario, il ragazzo smentisce di aver diffuso le immagini di scherno, alimentando nuovi interrogativi. La madre ha già presentato querela, chiedendo risposte chiare su quanto accaduto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Sui social le foto dell’assassino di Santo Romano dal carcere, presentato esposto - Filomena De Mare, madre di Santo Romano, un giovane assassinato, ha presentato un esposto dopo che alcune fotografie dell'assassino del figlio sono emerse sui social media.

