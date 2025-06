C’è un’invasione di polpi mai vista prima È un fenomeno senza precedenti una minaccia | gli scienziati lanciano l’allarme Ecco perché sono così pericolosi

Un’ondata di polpi mai vista prima minaccia l’equilibrio degli ecosistemi marini nel Regno Unito. Le acque, surriscaldate da un calore marina eccezionale, hanno favorito una crescita esponenziale di questi molluschi, portando a un fenomeno senza precedenti. Mentre alcuni pescatori ne beneficiano, gli scienziati lanciano un allarme: questa invasione potrebbe compromettere la biodiversità e la salute degli oceani. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e perché dobbiamo intervenire subito.

È allarme nel Regno Unito per un'invasione di polpi senza precedenti. A causa di u n'ondata di calore marina eccezionale, le acque che costeggiano l'Inghilterra non sono mai state così popolate di polpi. Una buona notizia, almeno nell'immediato, per alcuni pescatori, ma un campanello d'allarme potentissimo, secondo gli scienziati, per la salute dell'intero ecosistema marino. A raccontare la portata del fenomeno è Neil Watson, un pescatore che vende i suoi prodotti al mercato ittico di Brixham, sulla Manica. Nel solo mese di maggio, la sua flotta ha tirato su 48 tonnellate di polpi (Octopus vulgaris), una cifra sbalorditiva: 240 volte in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

