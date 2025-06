C’è stata un’esplosione nella centrale elettrica di San Lazzaro

Una violenta esplosione ha sconvolto la centrale elettrica di San Lazzaro di Savena, causando un incendio e un blackout temporaneo. Attimi di paura e incertezza si sono vissuti mercoledÏ 11 giugno, mentre le autorità indagano sulle cause di questo singolare evento. La comunità è in attesa di aggiornamenti, sperando in una rapida soluzione e nel ripristino della normalità . Restate con noi per tutte le ultime novità su questa vicenda che ha colpito il quartiere.

Attorno alle ore 18.30 di mercoledĂŹ 11 giugno c’è stata un’esplosione all’interno della centrale elettrica di San Lazzaro di Savena, che si trova in via Palazzetti. Ancora non si conoscono le cause dell’esplosione, alla quale è seguito un incendio e poi un breve black-out nelle zone centrali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Š Bolognatoday.it - C’è stata un’esplosione nella centrale elettrica di San Lazzaro

