C’è la fioritura a Castelluccio Stop alle auto ecco le navette

Se sognate di ammirare il capolavoro floreale di Castelluccio senza stress, questa è la vostra occasione! Per preservare la magia della fioritura e vivere un’esperienza più sostenibile, sarà attivo un servizio navetta gratuito durante i quattro fine settimana tra giugno e luglio. Lasciate a casa le auto e immergetevi nella natura, lasciandovi trasportare dai mezzi dedicati. Scoprite come godervi al meglio questa meraviglia!

NORCIA - Sulla piana del Castelluccio è in arrivo lo spettacolo della fioritura: restrizioni per il transito dei veicoli e navette a disposizione dei turisti. Durante i quattro fine settimana della fioritura, del 21-22 e del 28-29 giugno e quelli del 5-6 e del 12-13 luglio, sarà interdetto il passaggio di auto e camper, che potranno trovare sostare in uno dei parcheggi di prossimità, raggiungendo da questi Castelluccio con un servizio navetta, che quest’anno vedrà attivi anche due autobus, uno elettrico e uno ibrido, acquistati dal Parco con fondi del Programma Parchi per il Cl ma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it