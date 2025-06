C’è la data per i fan di Gomorra gli appassionati della serie non stanno nella pelle

Gli amanti di Gomorra possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la data tanto attesa è arrivata! Dopo anni di suspense e apprezzamenti da parte dei fan, si svelano i dettagli sulla prossima stagione che riaccenderà il nostro interesse. Tra sei mesi, su Sky, tornerà il mondo crudo e affascinante della serie culto. Preparatevi a rivivere emozioni intense e nuove avventure, perché la saga di Gomorra non è affatto finita.

Ora c’è anche la data. La saga di Gomorra non è finita. Ecco cosa vedremo tra sei mesi su Sky Era il 17 dicembre 2021 quando Sky ottenne un picco di ascolti nel giorno della messa in onda dell’ultima puntata di Gomorra 5, stagione finale della serie cominciata nel 2014 e diventata un cult in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info