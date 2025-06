C’è la conferma del Dna | i corpi trovati nel parco sono di madre e figlia

Una svolta cruciale apre nuove speranze nel caso di Villa Pamphili: il DNA conferma che i corpi ritrovati appartengono a madre e figlia. Questo passo, seppur ancora da verificare, avvicina le autorità alla scoperta dell’identità delle vittime, offrendo un barlume di speranza in un’indagine complessa e delicata. Restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, poiché ogni elemento potrebbe fare la differenza verso la verità .

C’è anche la conferma del Dna. La giovane donna e la bambina di pochi mesi trovate senza vita sabato pomeriggio nel parco di Villa Pamphili a Roma, erano madre e figlia. E un piccolo passo avanti, anche se ancora tutto da verificare, si è fatto per risalire all’identitĂ della donna: dopo la diffusione da parte della Questura delle immagini dei tatuaggi presenti sul suo corpo sono arrivate alcune chiamate su cui ora sono in corso le verifiche degli agenti della Squadra Mobile della capitale. Si sta ancora cercando, invece, l’uomo visto da alcuni testimoni con un fagotto in braccio. In attesa di avere qualche riscontro dall’estero o da altre testimonianze, ora l’attenzione si concentra sull’esito degli esami tossicologici, che dovranno fornire risposte in piĂą sulle cause del decesso della donna, ritrovata sabato senza vestiti coperto da un sacco nero, ma anche senza segni di violenza sul corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net