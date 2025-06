C' è aria di crisi tra Katy Perry e Orlando Bloom | il momento difficile della popstar in campo lavorativo sta mettendo a dura prova la relazione

In un momento di grande pressione sia sul piano professionale che personale, Katy Perry si trova al centro di una crisi che mette a dura prova la sua relazione con Orlando Bloom. Tra le sfide di un nuovo album e un tour mondiale impegnativo, la popstar sta affrontando un periodo complicato, fatto di insicurezze e tensioni. Riusciranno a superare questa tempesta? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa vicenda.

Un periodaccio. Quello che sta attraversando Katy Perry è tutto meno che un momento sereno della sua vita professionale e sentimentale. Perché ai problemi sul lavoro ora ci si sono messi anche quelli con il fidanzato Orlando Bloom. La coppia è entrata in una crisi i cui esiti non sono per nulla scontati. Colpa anche delle pressioni negative che il nuovo album e il tour mondiale della popstar, Lifetimes, le hanno gettato addosso. In un cortocircuito tra critica, fan, vendite e opinione pubblica, culminato con le ripercussioni mediatiche inaspettate del suo viaggio nello spazio tutto al femminile in compagnia della futura signora Bezos, Lauren Sanchez.