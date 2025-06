CdS – Paredes saluta la Roma è a un passo dal Boca Juniors

L'estate si surriscalda nel mondo del calciomercato: Leandro Paredes potrebbe presto lasciare la Roma per tornare alle sue origini al Boca Juniors. Dopo un percorso ricco di emozioni tra Europa e Argentina, l'iconico centrocampista sembra essere vicino a vestire nuovamente la maglia che lo ha formato. La buona notizia? I dettagli finali sono ancora da definire, ma il suo ritorno si avvicina sempre di piĂą, regalando nuovi scenari ai tifosi.

2025-06-10 22:54:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Il futuro di Leandro Paredes sembra essere lontano dalla Roma. Stando a quanto riportato dal quotidiano argentino Clarin, il centrocampista argentino sarebbe a un passo dal ritorno al Boca Juniors, squadra dove è cresciuto e che tifa da sempre. In Argentina sono sicuri che un incontro tra il giocatore e il presidente Riquelme ci sia giĂ stato per formulare un'offerta di stipendio al giocatore. Il Clarin specifica che questa offerta è decisamente migliore a quella di gennaio e che si avvicina sensibilmente alle necessitĂ di Paredes.

