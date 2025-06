CdS – Milan ufficiale la cessione di Reijnders al Manchester City | i dettagli 

Il calciomercato si infiamma con un colpo da capogiro: il Milan ufficializza la cessione di Reijnders al Manchester City per 70 milioni di euro, un record che scuote le cifre del trasferimento. Maignan resta, mentre il centrocampista olandese firma un contratto quinquennale con i Citizens. Una mossa strategica che segna un nuovo capitolo per entrambe le squadre, lasciando i tifosi a sognare e riflettere sulle prossime mosse di mercato.

2025-06-11 11:12:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Maignan resta, mentre Reijnders ha lasciato il Milan per passare ufficialmente al Manchester City, squadra con la quale ha firmato un contratto di cinque anni. Il cartellino del centrocampista olandese è stato pagato 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra record. “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”, si legge sul sito ufficiale dei rossoneri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com