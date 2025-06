CDP | emesso secondo Green Bond da 500 milioni di euro Per la prima volta in Europa con rendicontazione su blockchain

Cassa Depositi e Prestiti si distingue ancora una volta nel panorama ESG, emettendo il suo primo Green Bond da 500 milioni di euro con rendicontazione su blockchain, un innovativo passo verso la trasparenza e la sostenibilità in Europa. L’operazione ha riscosso un entusiasmo straordinario, con richieste che hanno superato di cinque volte l’offerta e un coinvolgimento globale. La componente internazionale, pari a...

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) torna sul mercato delle emissioni ESG lanciando con successo il suo secondo Green Bond, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, riservato a investitori istituzionali. L'operazione ha suscitato un forte interesse sul mercato, con ordini per quasi 2,5 miliardi di euro (pari a 5 volte l'offerta) provenienti da oltre 100 investitori. Significativa la componente internazionale, pari al 73% dell'allocazione finale, prevalentemente da Francia (25%), BeNeLux (15%), Regno Unito (14%), GermaniaAustriaSvizzera (9%). In particolare, si è registrato un forte interesse da parte di Istituzioni europee e una marcata presenza di investitori orientati ai criteri ESG 1.