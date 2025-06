Cda del Consorzio Mercato Albinelli Andrea Solieri confermato alla presidenza Per un Mercato ancora più attrattivo e accogliente

Il Consorzio Mercato Albinelli ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione, confermando alla presidenza Andrea Solieri, un punto di riferimento per un mercato più attrattivo e accogliente che mai. Con quattro conferme e tre new entry, il nuovo Cda punta a consolidare e innovare l’esperienza di qualità per clienti e commercianti. Un impegno ambizioso: il mercato del futuro si costruisce anche con questa squadra di successo.

È stato rinnovato, con il voto dei consorziati, il Consiglio di amministrazione del Consorzio Mercato Albinelli. Il nuovo Cda, che resterà in carica due anni, è composto da quattro conferme e tre novità. Tra le conferme il presidente Andrea Solieri, B.F. – Salumeria e Pescheria Porto.

