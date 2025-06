Cavriago | epicentro del ciclismo giovanile con Trofeo Bardiani e altri eventi

Cavriago si conferma epicentro del ciclismo giovanile, attirando giovani atleti da tutta la regione con eventi entusiasmanti come il Trofeo Bardiani Csf e numerose iniziative dedicate a Esordienti e Giovanissimi. Un vero e proprio punto di incontro per passione e talento, dove 240 giovani ciclisti hanno potuto esprimersi e crescere. In particolare, è stata la categoria ...

Cavriago punto d'incontro per il ciclismo giovanile, con le iniziative dedicate alle categorie Esordienti e Giovanissimi, che hanno coinvolto 240 adolescenti e preadolescenti. Il programma ha annotato lo svolgimento dell'ottavo Trofeo Bardiani Csf, dell'11esimo Gran Premio Diffusione Tessile, del 4° Memorial Aldo Pattaccini e del'11esimo Gran Premio Sider Press, con l'organizzazione del locale Sc. Cavriago. In particolare è stata la categoria l'Esordienti primo anno che ha visto i giovani atleti reggiani entrare tra i primi dieci: terzo posto per Thomas Vitaloni della Ciclistica 2000 Litokol Rubiera e decimo posto per Andrea Gentili (Sc.

Trofeo Giovanile Borghi Antichi ? sabato 24 maggio Marzabotto (Bo) Gara cross country giovanissimi Vi aspettiamo! https://www.ciclismoceretolese.it/eventi Bike Park Casalecchio Franco Chini A Favore del Ciclismo Ciclistica Santerno Fabbi Imola S.C. C Partecipa alla discussione

Ritorna il Trofeo Giovanile Borghi Antichi a Marzabotto , Parco Peppino Impastato, gara di cross country per giovanissimi , ? sabato 24 maggio ? Save the date ? https://www.ciclismoceretolese.it/eventi #ciclismogiovanile #ciclismoceretolese #NEB18 #ts Partecipa alla discussione

