Cavallo stramazza al suolo ma la carrozza continua a portare turisti | scattano due multe

Un episodio che ha suscitato scalpore nel cuore di Palermo, dove un cavallo si è improvvisamente accasciato a terra in piazza Verdi. Nonostante il rischio e le multe inflitte, la carrozza ha continuato il suo percorso, dimostrando come la tutela degli animali e la sicurezza dei turisti siano ancora sfide importanti da affrontare. La scena mette in evidenza la necessità di norme più rigide e di una maggiore sensibilità verso questi metodi di trasporto tradizionali.

La polizia municipale oggi ha identificato e sanzionato, in due episodi diversi, il conducente del cavallo (e anche il proprietario della carrozza) che ieri è stramazzato a terra in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo. Nonostante il provvedimento di questa mattina, infatti, la stessa carrozza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cavallo stramazza al suolo, ma la carrozza continua a portare turisti: scattano due multe

