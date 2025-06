Cavalieri Renzoni suona la carica | Siamo cresciuti pronti per la prossima stagione

Cavalieri Renzoni alzano la voce e si preparano a conquistare la prossima stagione. Pronti a trasformare le sfide passate in motivazione, i Cavalieri Union si rimboccano le maniche con determinazione, determinati a raggiungere nuovi traguardi nella Serie A 2025/26. Con Matteo Renzoni in prima linea, il futuro si prospetta entusiasmante: è il momento di scrivere un nuovo capitolo di successi e crescita.

Prato, 11 giugno 2025 - “La stagione appena passata purtroppo non ci ha regalato le gioie che immaginavamo. Ma è stata un bel banco di prova per tutta la squadra: sicuramente ci ha aiutato a crescere, in vista della prossima”. E' Matteo Renzoni a suonare la carica, indicando obiettivi e linee guida da seguire per i Cavalieri Union in vista della Serie A (girone 2) 202526. A dispetto dei soli 26 anni d’età è uno dei veterani del club, considerando che il suo debutto in prima squadra risale al 2017. Il mediano di mischia è dunque da anni una pedina fondamentale dei "tuttineri", nonché membro dello "zoccolo duro" della squadra plasmata da Carlo Pratichetti e cesellata da Alberto Chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalieri, Renzoni suona la carica: "Siamo cresciuti, pronti per la prossima stagione"

Su questo argomento da altre fonti

Cavalieri, Renzoni suona la carica: Siamo cresciuti, pronti per la prossima stagione; Cavalieri, il ‘giovane veterano’ Renzoni: Vogliamo essere protagonisti in serie A1; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

Cavalieri, Renzoni suona la carica: "Siamo cresciuti, pronti per la prossima stagione" - E Matteo Renzoni, uno dei "senatori" del club, ha tirato le somme individuando i prossimi obiettivi ...

Cavalieri, il ‘giovane veterano’ Renzoni: "Vogliamo essere protagonisti in serie A1" - aumenterà anche la carica motivazionale: i Cavalieri hanno dimostrato di poter far risultato contro chiunque, come confermato dal successo ...

Rugby: Cavalieri, Puglia suona la carica - E la palla ovale rotolerà nuovamente domenica prossima sul prato del Chersoni, quando i Cavalieri Union Prato Sesto, secondi nel girone 3 della Serie A insieme agli Amatori Catania a quota 34 ...