Cava de’ Tirreni spariti i segnali stradali a Pregiato | rinviata la sperimentazione del senso unico

A Cava de' Tirreni si registra un episodio preoccupante: sono scomparsi alcuni segnali stradali installati per avviare la sperimentazione del senso unico in località Pregiato. La vicenda è stata denunciata dal sindaco Vincenzo Servalli, che ha annunciato il rinvio momentaneo dell'intervento proprio a causa di questo gesto vandalico. " Si tratta di un fatto di estrema gravità, frutto di atti irresponsabili e dell'esasperazione che ha accompagnato questa vicenda ", ha dichiarato il primo cittadino. " La sperimentazione è pensata unicamente per migliorare la sicurezza e la vivibilità della frazione.