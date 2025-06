Catherine Deneuve | Amo tutto dell’Italia a parte la politica

Catherine Deneuve, icona di eleganza e talento, esprime il suo amore profondo per l’Italia, un Paese che ha conquistato il suo cuore con la sua cultura, i paesaggi e le tradizioni. Solo la politica sembra appannare questa passione autentica. La sua voce riflette un’ammirazione sincera, fatta di emozioni e ricordi, rivelando come l’Italia sia parte integrante della sua vita, tranne che per le complicazioni del suo scenario politico.

"Io adoro l'Italia. Ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano e non grazie al padre di mia figlia (Marcello Mastroianni, padre della figlia Chiara, ndr), che parlava francese. Amo i luoghi, la vostra cultura, tutto. Mi piace ogni cosa dell'Italia, a parte la politica". Parla con la voce e l'allure di chi sa

non devo pensare a catherine deneuve in italia non devo pensare a catherine deneuve in italia non devo pensare a catherine deneuve in italia non devo pensare a catherine deneuve in ita-

