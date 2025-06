Caterina Piatti convocata per l' Europeo Under 20 | raduno a Montegrotto Terme

Caterina Piatti torna a brillare sulla scena internazionale: convocata per l'European Under 20 in Portogallo, dopo aver esordito con successo in serie A1 con San Martino di Lupari, la giovane cestista scandianese si prepara a indossare la casacca azzurra in vista del prestigioso torneo. Il raduno a Montegrotto Terme rappresenta un'importante occasione di crescita e confronto per le future stelle del basket europeo, e Caterina è pronta a dimostrare il suo talento.

Archiviata la stagione di debutto in serie A1 con San Martino di Lupari, torna la casacca azzurra per la cestista scandianese Caterina Piatti. In vista dell' Europeo Under 20 a Matosinhos in Portogallo, il prossimo agosto, lo staff tecnico coordinato da coach Giuseppe Piazza ha diramato le convocazioni delle Azzurre per il raduno che si terrà a Montegrotto Terme (Padova) dal 20 al 27 giugno. Sono sedici le atlete che compongono la long-list da cui usciranno le magnifiche dodici che cercheranno di tenere alto il nome dell'Italia, come lo scorso anno quando Caterina Piatti e il resto della truppa azzurra si misero la medaglia europea di bronzo al collo.

