Cateno De Luca nominato Coordinatore del Fenapi Group a Roma | una storia di sacrifici e orgoglio

Durante la cerimonia di assegnazione della stanza a Roma, De Luca ha condiviso con entusiasmo e orgoglio il suo percorso di sacrifici e dedizione, sottolineando come questa nomina rappresenti un nuovo importante capitolo nel suo impegno per rafforzare il Fenapi Group. Con determinazione e passione, si prepara a guidare l’organizzazione verso nuovi traguardi, dimostrando che “due cuori e una targa” sono simbolo di uno spirito combattivo e di forte senso di appartenenza.

“Due cuori e una targa”: così, con un tocco di ironia e nostalgia, Cateno De Luca ha annunciato la sua nuova nomina a Coordinatore del Fenapi Group presso la Direzione Generale di Roma. Una tappa significativa per l’ex sindaco di Messina, oggi impegnato nel rilancio dell’organizzazione nazionale che offre servizi di assistenza e consulenza su tutto il territorio italiano. Durante la cerimonia di assegnazione della stanza a Roma, De Luca ha ricordato con emozione un simbolo delle origini del gruppo: la prima targa della sede nazionale, risalente al 1997. “Ce la siamo dovuti pagare con un mutuo”, ha raccontato sorridendo, rievocando le difficoltà affrontate agli inizi insieme al presidente Carmelo Satta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cateno De Luca nominato Coordinatore del Fenapi Group a Roma: “una storia di sacrifici e orgoglio”

Lavoro e Futuro: Verso il CNEL a cura del Coordinatore NAzionale degli enti FENAPI, Cateno De Luca Partecipa alla discussione

A Rimini con Fenapi Group! Dopo ben quattro ore di treno Roma - Rimini ho raggiunto i miei colleghi di Fenapi Group per la cena. La notte sarà costellata da discussioni e trattative e domani ci saranno gli interventi al consiglio confederale. Mi mancava questo Partecipa alla discussione

