Catch them all! L' evento Pokemon a Le Fornaci di Beinasco | tornei cosplay attività per bambini gadget e molto altro

Preparati a vivere un’avventura indimenticabile nel mondo Pokémon! Le Fornaci di Beinasco si trasformano in un vero e proprio Poképaradiso, con tornei, cosplay, attività per bambini, gadget esclusivi e molto altro. Un’occasione unica per grandi e piccini di immergersi nell’universo dei Pokémon e creare ricordi speciali. Non perdere questa straordinaria opportunità: l’avventura ti aspetta tra il 14 e il 22 giugno!

Il Parco Commerciale Le Fornaci apre le porte all'universo Pokémon con "Catch Them All!", un'esperienza a tema dedicata ad appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età. L'evento, a ingresso gratuito, si terrà sabato 14 e domenica 15 giugno, e sabato 21 e domenica 22 giugno

