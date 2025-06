Castro Juventus i bianconeri non mollano il gioiello del Bologna! L’attaccante scala posizioni | possibile assalto in estate Novità

Castro, il gioiello del Bologna, continua a far sognare la Juventus. I bianconeri non mollano la pista e si preparano a un possibile assalto in estate, sfidando anche l’Inter. Con una strategia ben delineata e quattro nomi sulla lista dei colpi di mercato, Fabio Paratici e la dirigenza juventina puntano a rinforzare la squadra sotto la guida di Tudor. La corsa al talento è appena iniziata; il futuro di Castro potrebbe essere scritto già nelle prossime settimane.

Castro Juventus, i bianconeri non mollano! Cifre e dettagli sul futuro del talento del Bologna nel mirino anche dell’Inter. Comolli, dopo la presentazione ufficiale, è già operato sul calciomercato Juve. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbero già quattro i nomi presenti sulla lista della dirigenza per la prossima stagione: i bianconeri pensano a 4 colpi per Tudor. Da Balerdi e Nuno Tavares per la difesa a Frattesi, fino a Santiago Castro: l’attaccante classe 2004 del Bologna è sempre nel mirino. Per lui serviranno almeno 30-35 milioni di euro e c’è sempre la concorrenza dell’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Castro Juventus, i bianconeri non mollano il gioiello del Bologna! L’attaccante scala posizioni: possibile assalto in estate. Novità

In questa notizia si parla di: juventus - bianconeri - mollano - bologna

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

2° TORNEO DI CALCIO U17 - Città di Torre del Greco Bologna, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Turris Partecipa alla discussione

U20 | Juventus-Milan | La partita Inciampo casalingo per la Juventus Under 20 che all’Allianz Training Center di Vinovo viene superata, nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1, dal Milan con il risultato di 3-0. LA PARTITA Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Corsa Champions: il termometro social dopo il pareggio tra Bologna e Juventus; Juve-Napoli, che intrecci di mercato: De Laurentiis incontra Allegri, i bianconeri non mollano Conte e Osimhen; Serie A, l’Inter accarezza lo scudetto ma Napoli e Atalanta non mollano. La Juve vede la Champions; Lazio, Bologna e Roma ci provano.

Mercato Juve: i bianconeri non mollano Retegui, Savona e Mbangula come contropartite - Possibile l'inserimento di alcune contropartite per abbassare l'esborso ...

Scambio Juventus-Bologna, i bianconeri piazzano il super affare - La Juventus guarda in casa Bologna per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione proponendo uno scambio ...