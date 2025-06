Castro Inter la Juve irrompe sull’obiettivo nerazzurro! Le condizioni per il colpo dal Bologna

La corsa a Santiago Castro si infiamma: mentre l'Inter sembrava in vantaggio, la Juventus irrompe prepotentemente sull'obiettivo nerazzurro! Le condizioni per un possibile colpo dal Bologna si fanno più chiare, ma i dirigenti di Inter e Juve sono ancora alla finestra, pronti a sfidarsi sul mercato. Riuscirà il giovane talento a cambiare maglia? La sfida tra le grandi si fa sempre più avvincente.

. Ausilio e Marotta ancora alla finestra?. Accostato a lungo al calciomercato Inter come obiettivo per l’attacco, nelle ultime settimane il nome di Santiago Castro è andando via via scomparendo dai discorsi dei dirigenti nerazzurri, soprattutto per via della volontà del Bologna di voler trattenere l’attaccante classe 2004. Volontà che potrebbe però vacillare a breve, per via dell’inserimento della Juventus. Stando alla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a irrompere nella corsa per il centravanti argentino, il quale rientra nella lista dei desideri juventini assieme a Gyokeres e Retegui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Castro Inter, la Juve irrompe sull’obiettivo nerazzurro! Le condizioni per il colpo dal Bologna

In questa notizia si parla di: inter - obiettivo - castro - juve

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Inter, in attacco spunta Højlund. Ma i nerazzurri vogliono raddoppiare davanti: occhi anche su Castro e Bonny ? Dove si rifarà il trucco, una volta asciugata questa valle di lacrime? Molto, non tutto, di ciò che accadrà all’Inter, dipenderà dalla risposta. Il clu Partecipa alla discussione

Viva Del Piero e il suo manifesto contro l’ipocrisia: «Chi è di Juve o Milan non può mai tifare Inter» Alex non aderisce alla mozione Buffon («chi tifa Inter è un piccolo uomo») e spiega il calcio: «Non siamo ipocriti dai, è impensabile tifare Inter» https://www.ilnap Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve, da Frattesi a Castro: 4 colpi per Tudor; Inter, sprint per allontanare la minaccia Juve. Intanto Ausilio si muove per Castro | CM.IT; Castro, è sfida tra big: Juve, Inter e Napoli vogliono l’argentino. Il Bologna prepara l’asta.

Castro Juventus, i bianconeri non mollano il gioiello del Bologna! L’attaccante scala posizioni: possibile assalto in estate. Novità - Cifre e dettagli sul futuro del talento del Bologna nel mirino anche dell’Inter Comolli, dopo la presentazione ufficiale, è già operato sul calciomercato Juv ...

Calciomercato Juve, ecco la lista di Comolli! Da Frattesi a Castro: quattro colpi per Tudor dopo la conferma. La situazione nome per nome - Con la situazione Vlahovic definita e da risolvere in via definitiva con la cessione in estate, e l'ottimismo pe ...