Castiglion Fiorentino stop alla velocità Telelaser in funzione dal 16 giugno

A Castiglion Fiorentino, la sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione: dal 16 giugno, il telelaser sarà attivo per contrastare le eccessive velocità sulle strade secondarie. Dopo numerose segnalazioni e ripetute violazioni del codice della strada, l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale hanno deciso di intervenire con fermezza, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La prevenzione inizia con il rispetto delle regole: la sicurezza è responsabilità di ciascuno di noi.

"In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute e delle ripetute violazioni del codice della strada per eccesso di velocità, in particolare sulle strade secondarie del nostro territorio comunale, la Polizia Municipale in accordo con l'amministrazione comunale da lunedì 16 giugno.

