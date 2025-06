Castiglion Fiorentino | Polizia Municipale telelaser in funzione da lunedì

A Castiglion Fiorentino, la sicurezza stradale diventa prioritaria: dalla prossima settimana, grazie all’installazione del telelaser, la Polizia Municipale intensificherà i controlli per arginare le violazioni e tutelare cittadini e pendolari. Questa misura, frutto di un’attenta analisi delle segnalazioni e delle criticità emerse, rappresenta un passo importante verso strade più sicure e responsabili. La prevenzione comincia dal rispetto delle regole e dalla consapevolezza di tutti.

Arezzo, 11 giugno 2025 – "In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute e delle ripetute violazioni del codice della strada per eccesso di velocità, in particolare sulle strade secondarie del nostro territorio comunale, la Polizia Municipale in accordo con l’Amministrazione comunale comunica che da lunedì 16 giugno sottoporrà i tratti di competenza comunale avvalendosi di apparecchiatura telelaser per il controllo della velocità al fine unico di salvaguardare e tutelare la sicurezza dei cittadini, che si tratti di pedoni o che si trovino alla guida di auto, moto o motorini": lo comunica il sindaco Mario Agnelli che, visto l’argomento, si affida anche ai social proprio per cercare d’informare tutti i cittadini con ogni mezzo possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino: Polizia Municipale, telelaser in funzione da lunedì

In questa notizia si parla di: polizia - municipale - telelaser - lunedì

Guerra alle affissioni abusive, polizia municipale al lavoro - La polizia municipale è in prima linea nella lotta contro le affissioni abusive che deturpano la città.

Controlli con Telelaser della Polizia Municipale Ufficio Stampa - Comunicato n.211 La Polizia Municipale di Ragusa comunica che nelle strade sottoindicate, dal 19 maggio al 14 giugno 2025, potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatu Partecipa alla discussione

Il comandante della polizia municipale Colucciello ha illustrato il funzionamento dei dispositivi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Polizia Municipale, telelaser in funzione da lunedì 5 agosto; Polizia Municipale di Siena, telelaser in funzione da lunedì 5 agosto; Eccesso di velocità, una settimana di controlli straordinari a Modena: come saranno eseguiti e le multe per chi sgarra.