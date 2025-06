Castelli i lavoratori accettano l’accordo

Dopo settimane di trattative intense, i lavoratori di Castelli Spa hanno accettato l’accordo di licenziamento collettivo, segnando una svolta importante per il futuro dell’azienda. Con uscite incentivate e volontarie, si conclude un capitolo cruciale, mentre i rimanenti 16 rimangono impegnati nelle attività di logistica e magazzino. Ieri mattina è stato firmato l’accordo generale tra sindacati, azienda e...

I licenziamenti collettivi alla Castelli spa, l’ex Nazareno Gabrielli di Tolentino, si sono conclusi con uscite incentivate, volontarie. Ieri è stato l’ultimo giorno in azienda per 25 lavoratori sui 41 totali. I restanti 16 (di cui undici operai e cinque impiegati) d’ora in poi continuano con l’attività logistica e di magazzino, essendo stata ormai chiusa la produzione. Ieri mattina è stato firmato l’accordo generale tra sindacati, azienda e Confindustria, per completare la procedura dei licenziamenti. Sette mensilità di partenza, come incentivo per tutti e, in aggiunta, una quota calcolata sulla base dell’anzianità di ciascuno dei lavoratori licenziati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it