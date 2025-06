Castellabate sequestrato un cantiere navale per violazioni ambientali

Un nuovo capitolo si apre nella battaglia per la tutela del nostro ambiente: a Castellabate, un cantiere navale è stato sequestrato per gravi violazioni ambientali. La Guardia Costiera e il N.I.T.A. hanno messo sotto sequestro l’area, evidenziando irregolarità che minacciano il fragile ecosistema locale. Questa azione dimostra come la vigilanza costante sia fondamentale per preservare il patrimonio naturale. La lotta contro l’inquinamento e lo sfruttamento illecito continua senza sosta, perché il rispetto dell’ambiente è una responsabilità di tutti.

La Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate, in collaborazione con le guardie ambientali del N.I.T.A., ha effettuato un sequestro preventivo in un cantiere navale. L’operazione, svolta nell’ambito di controlli ambientali più ampi, ha rilevato gravi irregolarità nella gestione dell’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Castellabate, sequestrato un cantiere navale per violazioni ambientali

