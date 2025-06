Cassano nuova piazza Garibaldi | Polemiche alle spalle avanti tutta

Cassano si appresta a riabbracciare la sua nuova Piazza Garibaldi, un progetto atteso e attorno al quale si sono sollevate diverse polemiche. Ora, i lavori sono quasi conclusi e l'inaugurazione si avvicina, segnando il primo passo verso la rinascita del centro storico. Il sindaco, incontrando i commercianti, invita alla collaborazione e ascolta le proposte per rilanciare la zona. È il momento di guardare avanti, perché questa rinascita può diventare un esempio di ripresa comunitaria.

"Nuova" piazza Garibaldi, lavori al termine, sul calendario la data dell’inaugurazione, e il sindaco incontra i commercianti: "Il vernissage primo passo verso la rinascita del centro storico: ma occorre collaborazione, attendiamo le vostre proposte". È stata lunga ma volge al termine la stagione dei disagi prodotti anche al commercio di vicinato dai lunghi cantieri in centro. Per la piazza Garibaldi rinnovata è fissata la cerimonia inaugurale, sarà il 13 luglio, ed è già nel calendario delle iniziative estive cassanesi come evento di punta. Sul tema, l’altra sera, una riunione ad hoc con gli esercenti della zona centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it