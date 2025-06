Caso liposuzione ecco come difendersi | Ma i chirurghi sotto accusa possono continuare a operare

Di fronte ai casi di liposuzione contestati, la domanda cruciale è: come tutelare i pazienti senza limitare il lavoro dei chirurghi? La proposta del presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, di introdurre QR code informativi negli ambulatori rappresenta un passo avanti. Tuttavia, quando si verificano tragedie, le opzioni per intervenire sembrano insufficienti. È arrivato il momento di trovare soluzioni efficaci che proteggano davvero la salute pubblica.

Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, propone di mettere in tutti gli ambulatori un Qr code con le informazioni sulla struttura e sui professionisti. “Ma quando muoiono dei pazienti, abbiamo solo armi spuntate per far smettere di operare queste persone”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Caso liposuzione, ecco come difendersi: “Ma i chirurghi sotto accusa possono continuare a operare”

