Caso Bozzoli Oscar Maggi a processo | l’operaio è accusato di concorso in omicidio

Il caso Bozzoli-Osar Maggi si infittisce di nuovi sviluppi: il tribunale di Brescia ha deciso di mettere sotto processo Maggi, accusato di aver preso parte al tragico omicidio dell'imprenditore Mario Bozzoli. Dopo anni di dubbi e indagini, la giustizia si appresta a fare chiarezza in un procedimento che potrebbe riscrivere i confini di questa vicenda intrisa di mistero e tensione. L'attesa è ora tutta per l'inizio del processo, previsto per il 13 novembre.

Brescia, 11 giugno 2025 – Il gip del tribunale di Brescia ha rinviato a giudizio Oscar Maggi, con l'accusa di concorso nell'omicidio di Mario Bozzoli, l'imprenditore bresciano svanito nel nulla l'otto ottobre 2015. Il nipote Giacomo è stato condannato in via definitiva all'ergastolo a luglio di un anno fa. Oscar Maggi ha chiesto e ottenuto di essere processato con rito abbreviato e la prima udienza è prevista per il 13 novembre. Omicidio di Marcheno, Giacomo Bozzoli condannato all’ergastolo: le motivazioni della sentenza in Cassazione Maggi è l'operaio dell'allora fonderia Bozzoli di Marcheno che, la sera in cui scomparve Mario Bozzoli, riattivò l'impianto di aspirazione dei fumi, andato in blocco dopo una fumata anomala che, per gli inquirenti, fu provocata dall' introduzione del corpo della vittima nel forno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Bozzoli, Oscar Maggi a processo: l’operaio è accusato di concorso in omicidio

Approfondimenti da altre fonti

Caso Bozzoli, Oscar Maggi rinviato a giudizio per concorso in omicidio; Caso Bozzoli, Oscar Maggi a processo: l’operaio è accusato di concorso in omicidio; Caso Bozzoli, rinviato a giudizio l'operaio Oscar Maggi: l'accusa è di concorso in omicidio.

Caso Bozzoli, Oscar Maggi rinviato a giudizio per concorso in omicidio - Al centro del quadro accusatorio c’è la sua presenza nei pressi del forno nel quale Mario Bozzoli, secondo la sentenza passata in giudicato, Mario Bozzoli venne ucciso ...

Caso Bozzoli, rinviato a giudizio l'operaio Oscar Maggi: l'accusa è di concorso in omicidio - Riattivò lui, la sera in cui scomparve Mario Bozzoli, l'impianto di aspirazione dei fumi, andato in blocco dopo una fumata anomala che, per gli inquirenti, fu provocata dall'introduzione del corpo del ...