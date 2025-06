Casertana frenata stadio | rinviata la presentazione del nuovo progetto

La tanto attesa presentazione del nuovo stadio della Casertana, originariamente prevista per domani al “Plaza”, è stata improvvisamente rinviata. La decisione, annunciata dalla società durante la conferenza di fine aprile e successivamente confermata, è dovuta all'assenza di una tempistica chiara per l'apertura dei cantieri. I soci di “Caserta Stadium” preferiscono posticipare l’evento in attesa di maggiori dettagli e certezze, dimostrando una gestione attenta e responsabile del progetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Slitta a data da destinarsi la presentazione ufficiale del progetto del nuovo stadio, inizialmente prevista per domani al “Plaza”. L’annuncio, dato dalla società nella conferenza stampa di fine aprile e successivamente confermato, viene ora ritirato: l’assenza di una tempistica definita per l’apertura dei cantieri spinge i soci di “Caserta Stadium” a posticipare l’iniziativa, in attesa di maggiore chiarezza su alcuni nodi tecnici ancora irrisolti. Tra questi: la realizzazione della nuova strada prevista all’interno del perimetro del “PalaPiccolo” (struttura di proprietà della Provincia), la delocalizzazione del Circolo del Tennis e l’attesa autorizzazione del Genio Civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, frenata stadio: rinviata la presentazione del nuovo progetto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Casertana, frenata stadio: rinviata la presentazione del nuovo progetto; Stadio Casertana, il nuovo Pinto ha una data: il progetto del nuovo stadio; C'ERAVAMO TANTO AMATI. Ciuffarella frena il progetto stadio ma l'iscrizione della Casertana in serie C non è a rischio. Ecco cosa sta accadendo.

Casertana, ritiro in Toscana. D'Agostino blinda l'allenatore ma rinvia l'evento per il nuovo stadio - Nuovo appuntamento con il Consorzio: "Faremo uno show all'altezza" ...