Casaglia il semaforo intelligente non regge e ora rischia di crollare

Casaglia, un tempo esempio di innovazione, sta vivendo un attimo di crisi: il semaforo intelligente installato per migliorare sicurezza e traffico mostra evidenti segni di cedimento e rischia di crollare. La recente esperienza mette in discussione l’affidabilità delle soluzioni high-tech adottate, sollevando interrogativi e richieste di intervento immediato. La fiducia nei sistemi automatizzati si fa strada tra i residenti e le autorità , che ora chiedono risposte concrete e interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutti.

La recente installazione del cosiddetto "Semaforo intelligente" nel tratto viario di Casaglia aveva rappresentato un passo avanti per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in una delle zone più critiche della periferia perugina. Purtroppo però, come dimostrano le foto e le numerose. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Casaglia, il semaforo intelligente non regge, e ora rischia di crollare

Altre fonti ne stanno dando notizia

Casaglia, il semaforo intelligente non regge, e ora rischia di crollare.

Casaglia: il semaforo intelligente non regge, e ora rischia di crollare - (Perugia) La recente installazione del sistema semaforico intelligente nel tratto viario di Casaglia aveva rappresentato un passo avanti per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in una d ...