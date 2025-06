Casa in fiamme a Castello d’Argile intossicato anche il sindaco Video

Un rogo devastante ha sconvolto Castello d’Argile, coinvolgendo anche il sindaco e mettendo a dura prova la comunità. L’incendio, scoppiato alle prime ore di questa mattina in piazza Caduti 2 agosto 1980, ha richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici comunali. In un momento di grande emergenza, il coordinamento tra le autorità è cruciale per garantire la sicurezza e ricostruire il prima possibile.

Castello d’Argile, 11 giugno 2025 – Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato dal balcone di un appartamento in piazza Caduti 2 agosto 1980, nella frazione di Mascarino a Castello d'Argile. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11. In attesa delle diverse squadre di vigli del fuoco, di tecnici e operai del comune, 118 e carabinieri, con il coordinamento del sindaco Alessandro Erriquez e della sua vice Tiziana Raisa, è stato attivato immediatamente il piano di evacuazione e di messa in sicurezza dell'area. Per limitare le fiamme, che stavano per propagarsi agli appartamenti vicini, lo stesso primo cittadino, insieme ad alcuni residenti iniziato a spegnere il fuoco con estintori e secchi d'acqua, poi proseguito dai pompieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa in fiamme a Castello d’Argile, intossicato anche il sindaco / Video

