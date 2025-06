Casa Bianca | su Guantanamo fake news

In un'epoca in cui le notizie vengono diffuse con rapidità e spesso distorte, la Casa Bianca interviene per smentire le voci infondate che circolano su Guantanamo. Karoline Leevitt, portavoce della Casa Bianca, ha chiarito che si tratta di una fake news, smascherando le indiscrezioni del Washington Post che annunciavano un possibile trasferimento di migranti e cittadini europei. Ma qual è la verità dietro queste false affermazioni?

14.47 "E' una fake news". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leevitt smentendo le indiscrezioni del Washington Post, secondo cui l'amministrazione americana si preparerebbe a trasferire migliaia di migranti a Guantanamo, a Cuba, inclusi cittadini europei. Tra loro ci sarebbero stati anche cittadini di Paesi alleati come l'Italia, secondo quanto era stato diffuso. "La notizia è falsa. Non sta accadendo nulla del genere", scrive Leavitt su X allegando l'articolo del giornale Usa sulla presunta deportazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: casa - bianca - guantanamo - fake

