Casa a prima vista | perché sparare a zero sugli agenti toscani adesso è ingiusto

Casa a Prima Vista: perché criticare gli agenti toscani ora è ingiusto? Dopo il debutto, Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni sono stati subito paragonati a quelli di Roma e Milano, ma è fondamentale rispettare il loro percorso. Solo con il tempo potranno definire il proprio stile e programma, costruendo una presenza autentica e vincente. La pazienza e il rispetto sono la chiave per valorizzare il talento emergente.

La nuova stagione di Casa a prima vista vede protagonisti tre nuovi agenti immobiliari tutti toscani. I nuovi episodi, infatti, si svolgeranno tra Lucca, Versilia, Firenze e Livorno e si preannunciano molto interessanti. Partecipa alla discussione

Dal 9 giugno su Real Time CASA A PRIMA VISTA arriva in TOSCANA, con il nuovo trio di agenti Moira, Nico e Matteo Partecipa alla discussione

Matteo Nencioni, tutto sull’agente immobiliare di Casa a prima vista - Matteo Nencioni, agente immobiliare toscano, è noto per la sua partecipazione al programma “Casa a prima vista” su Real Time.

Chi è Nico Tedeschi, agente immobiliare di Casa a prima vista - Nico Tedeschi, agente immobiliare pisano, ha iniziato a lavorare nel settore a 19 anni, specializzandosi in vendite e locazioni di immobili.