Carte d' identità arriva un importante avviso dal Comune di Napoli

Attenzione cittadini di Napoli! Dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee, anche quelle ancora valide, non saranno più riconosciute ufficialmente. Questa importante novità rientra nel quadro delle nuove norme europee (Regolamento UE 1157/2019) che puntano a garantire maggiore sicurezza e standard uniformi tra gli Stati membri. È ora di prepararsi: ecco cosa bisogna sapere per essere sempre in regola e non trovarsi impreparati.

Il Comune di Napoli avvisa la cittadinanza che a partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesseranno di essere valide. Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 11572019, le carte d’identità cartacee (CIC). 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Carte d'identità, arriva un importante avviso dal Comune di Napoli

