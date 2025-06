Carta regionale del turista la Lombardia accelera | come sarà a cosa servirà quando sarà pronta

La Lombardia si appresta a rivoluzionare il turismo con la Carta Regionale del Turista, un pass unico che promette di semplificare e arricchire l'esperienza di visitatori e residenti. Con l’approvazione del decreto 7556, la seconda fase del progetto prende il via, puntando a integrare servizi, attrazioni e esperienze come mai prima d’ora. Quando sarà pronta, questa innovativa carta cambierà il modo di scoprire la regione, consolidando la sua posizione tra le destinazioni più all’avanguardia in Europa.

Milano, 11 giugno 2025 – Carta regionale del turista: il traguardo si avvicina. La Regione Lombardia accelera sul progetto di un pass unico che integri esperienze, servizi e attrazioni turistiche, sul modello di una serie di esempi diffusi in tutto il mondo. Di recente è stato approvato il decreto 7556, con il quale è stata ufficialmente avviata la seconda fase dell’iniziativa. A farsi promotrice dello sforzo del Pirellone è Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda, che indica nella Carta uno degli obiettivi strategici del suo mandato. La formula è ispirata ai migliori esempi internazionali – come la New York Pass, la Barcellona Card o le smart city card di Tokyo, Hong Kong e Shanghai – che consentono di integrare in una piattaforma digitale esperienze, servizi e attrazioni turistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carta regionale del turista, la Lombardia accelera: come sarà, a cosa servirà, quando sarà pronta

