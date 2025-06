Carta d' identità a Roma | open day sabato 14 e domenica 15 giugno

Se sei a Roma e hai bisogno di rinnovare o ottenere la tua carta d’identità elettronica, non perdere gli Open Day di sabato 14 e domenica 15 giugno! Gli uffici anagrafici dei Municipi III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e altri luoghi, resteranno aperti con orari straordinari. Un’occasione unica per semplificare la burocrazia e ottenere il documento in modo rapido e senza stress. Non lasciartela sfuggire!

Sabato 14 e domenica 15 giugno torna un nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi III e XIII e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle.

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

Nuovo #OpenDay Carta d'identità Elettronica #CIE Sabato 31 maggio sarà possibile fare richiesta del documento presso gli sportelli anagrafici dei Municipi I, VII presso gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piaz Partecipa alla discussione

Carta d'identità a Roma: open day sabato 31 maggio 2025 https://ift.tt/xMGUkEl https://ift.tt/45VpxAJ Partecipa alla discussione

