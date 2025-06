Carrie | nuovi dettagli sulla serie tv di Mike Flanagan tratta dal cult di Stephen King

Preparati a un nuovo capolavoro horror: Mike Flanagan torna a collaborare con Stephen King, questa volta per adattare l’iconico romanzo "Carrie". Dopo successi come Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, il regista si immerge nel mondo inquietante della studentessa con poteri telecinetici. Mentre il progetto prende forma, emergono i primi dettagli sul cast, tra cui Summer H. Howell, promettendo una serie TV su Prime Video che terrà tutti col fiato sospeso.

Dopo Il gioco di Gerald, Doctor Sleep e The Life of Chuck, Mike Flanagan torna a confrontarsi con Stephen King affrontando uno dei romanzi più celebri del maestro dell’horror: Carrie. Lo show è ancora nella fase iniziale di sviluppo, ma sta prendendo sempre più forma. Infatti, è appena stato rivelato parte del cast della serie tv in arrivo su Prime Video. Summer H. Howell, già nota per aver partecipato in La maledizione di Chucky, vestirà i panni di Carrie White (interpretata nel primo adattamento da Sissy Spacek ). Al suo fianco ci saranno volti ben noti al pubblico del genere, tra cui Matthew Lillard (Scream) nei panni del preside Grayle, e Kate Siegel (compagna di Flanagan) in un ruolo non ancora rivelato, insieme ad altri numerosi attori che hanno già collaborato con Flanagan nelle sue opere precedenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it