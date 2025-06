Carpi | al via la stagione 2023-2024 con la Coppa Italia il 17 agosto

Il Carpi si prepara a vivere un'emozionante stagione 2023-2024, che si apre con il primo impegno ufficiale nella Coppa Italia il 17 agosto. Con quasi un mese di preparazione tra raduno e prime sfide, i biancorossi sono pronti a dare il massimo sotto la guida di mister. Se il regolamento sarà come lo scorso anno, ci attende un'annata ricca di sfide e grandi aspettative...

Il Carpi avrà un mese circa dal raduno per preparare la prima gara ufficiale. Ieri la Lega Pro ha reso note le date della nuova stagione e per i biancorossi – che si raduneranno come già anticipato lunedì 14 luglio allo stadio "Cabassi" – il primo impegno ufficiale è fissato per domenica 17 agosto col il primo turno eliminatorio di Coppa Italia a cui parteciperà anche la squadra biancorossa. Se il regolamento sarà lo stesso dell’anno scorso (entro fine giugno l’ufficialità ), infatti, 56 delle 60 società al via nei 3 gironi, fra cui anche il Carpi, debutteranno al primo turno, mentre solo le 4 ammesse alla Coppa Italia di A e B (Ternana, Vicenza, Cerignola e Rimini) entreranno in gioco direttamente come teste di serie dal secondo turno, che sarà subito in infrasettimanale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi: al via la stagione 2023-2024 con la Coppa Italia il 17 agosto

