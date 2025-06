CARO PRESIDENTE IL TEMPO VOLA | MEDIASET SI FERMA PER RICORDARE SILVIO BERLUSCONI

Caro Presidente, il tempo vola: Mediaset rende omaggio a Silvio Berlusconi con uno speciale che ripercorre la sua straordinaria eredità, tra ricordi privati e riflessioni pubbliche. Un viaggio emozionante attraverso immagini e testimonianze, per celebrare un uomo che ha rivoluzionato l'Italia. Non perdere questo emozionante tributo giovedì 12 giugno alle 20.40, in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24, perché la memoria di Berlusconi vive ancora nei nostri cuori.

In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con “ Caro Presidente, il tempo vola ”. Uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Attraverso immagini, testimonianze e pensieri, “Caro Presidente, il tempo vola” ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia contemporanea. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - “CARO PRESIDENTE, IL TEMPO VOLA”: MEDIASET SI FERMA PER RICORDARE SILVIO BERLUSCONI

