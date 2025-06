CARO PRESIDENTE IL TEMPO VOLA | MEDIASET SI FERMA PER RICORDARE SILVIO BERLUSCONI

Caro presidente, il tempo vola: Mediaset celebra con emozione il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. Uno speciale unico, che unisce memoria e attualità , ricordi personali e riflessioni pubbliche, per onorare il suo grande lascito. Firmato da Toni Capuozzo e diretto da Roberto Burchielli, sarà un viaggio tra immagini e testimonianze, trasmesso giovedì 12 giugno alle 20.40 su più canali. Un momento imperdibile per ricordare un uomo che ha segnato la storia dell’Italia.

In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con " Caro Presidente, il tempo vola ". Uno speciale che intreccia memoria e attualitĂ , ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrĂ in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Attraverso immagini, testimonianze e pensieri, "Caro Presidente, il tempo vola"  ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell'Italia contemporanea.

