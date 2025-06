Caro Presidente il tempo vola Mediaset ricorda Silvio Berlusconi

Caro Presidente, il tempo vola: Mediaset celebra il secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi con uno speciale che unisce memoria e attualità. Un omaggio emozionante, firmato da Toni Capuozzo e diretto da Roberto Burchielli, che rivela i ricordi più intimi e le riflessioni pubbliche di un uomo che ha rivoluzionato l’Italia. Un viaggio nel passato e nel presente, per non dimenticare mai il suo lascito.

“ Caro Presidente, il tempo vola ”, uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche. In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con “ Caro Presidente, il tempo vola ”, uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche. Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Attraverso immagini, testimonianze e pensieri, “Caro Presidente, il tempo vola” ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Caro Presidente, il tempo vola”, Mediaset ricorda Silvio Berlusconi

In questa notizia si parla di: caro - presidente - tempo - vola

Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza! - In questo articolo, Bernardino De Bari si rivolge al presidente Mattarella, sollecitandolo a prendere posizione sul genocidio in corso a Gaza.

"Caro Presidente, il tempo vola": Mediaset ricorda Silvio Berlusconi con uno speciale in onda in simulcast sulle reti Mediaset e Tgcom24. Domani alle 20.40. Partecipa alla discussione

“CARO PRESIDENTE, IL TEMPO VOLA”: MEDIASET SI FERMA PER RICORDARE SILVIO BERLUSCONI #Mediaset #Canale5 #Palinsesti #SilvioBerlusconi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mediaset commemora Berlusconi: Caro Presidente, il tempo vola nel secondo anniversario dalla morte; «Caro Presidente il tempo vola», Mediaset omaggia Silvio Berlusconi: in onda uno speciale a due anni dalla sco; Arriva “Torino is Fantastic” con Gerry Scotti e Noemi su Canale 5.

'Caro presidente, il tempo vola', Mediaset ricorda Berlusconi - In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con 'Caro Presidente, il tempo vola', uno speciale che intreccia memoria e attualità ...