Carmine Nunziata | Potevamo chiuderla prima c’è qualcosa da correggere

L’Italia Under 21 ha aperto gli Europei in Slovacchia con una vittoria importante contro la Romania, grazie al gol di Baldanzi e a un rigore parato da Desplanches. La prestazione di squadra è stata incoraggiante, con momenti di talento e solidità difensiva. Un debutto che dà fiducia in vista delle sfide future, dimostrando che i nostri giovani hanno tutte le carte in regola per fare grandi cose.

L’Italia ha sconfitto la Romania per 1-0, debuttando con un successo fondamentale agli Europei Under 21 che sono incominciati oggi in Slovacchia. La nostra Nazionale si è imposta a Trnava grazie alla rete di Tommaso Baldanzi, ma è stato decisivo anche il rigore parato da Sebastiano Desplanches sul finire del primo tempo. Da annotare anche la prestazione di qualità offerta da Luca Koleosho, che ha colpito un palo nella frazione d’apertura. Il CT Carmine Nunziata ha tracciato un bilancio ai microfoni della Rai: “ La prima partita nei gironi è sempre fondamentale, non è mai facile perché incontri squadre organizzate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carmine Nunziata: “Potevamo chiuderla prima, c’è qualcosa da correggere”

