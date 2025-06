Carmine Cretella il centrocampista del Calcio Padova condannato a 2 anni per violenza sessuale su una 14enne Sei anni per Clemente Crisci

L'universo dello sport è sconvolto da una notizia che ha dell'incredibile: Carmine Cretella, centrocampista del Calcio Padova, è stato condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne. Una vicenda che scuote l'intera comunità e mette in discussione valori fondamentali. La questione ora si apre a molte domande: come si evolverà questa vicenda e quale sarà il futuro di Cretella?

PADOVA - Carmine Cretella, bomber del Calcio Padova, è stato condannato a 2 anni (pena sospesa se risarcisce con 5 mila euro la parte civile) per violenza sessuale nei confronti di una.

