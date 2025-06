Carmelo Miano ora collabora con la giustizia | l’hacker aveva le chiavi delle Procure di mezza Italia Cosa potrebbe rivelare ai pm

carmelo miano ora collabora con la giustizia. L’hacker aveva le chiavi delle procure di mezza Italia, un patrimonio di informazioni sensibili e potenzialmente esplosive. Cosa potrebbe rivelare ai pm? Le sue confessioni potrebbero scuotere gli equilibri giudiziari e svelare retroscena nascosti, aprendo nuovi scenari nel contrasto alla criminalità informatica e oltre. La sua collaborazione segnerà una svolta decisiva nelle inchieste in corso.

Era a Roma, nel carcere di Regina Coeli, dal 1 ottobre scorso, quando polizia e Procura riuscirono ad ammanettarlo: parliamo dell'hacker Carmelo Miano. Il giovane di 24 anni originario di Gela, in Sicilia, ha deciso di collaborare con la giustizia. A darne conferma è stato nelle scorse ore il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri e l'ormai ex avvocato di Miano, Gioacchino Genchi. " Grazie alla collaborazione di Carmelo Miano abbiamo sequestrato nel dark web 34 milioni di bitcoin, in un anno di indagini", ha detto Gratteri nel corso del suo intervento al Festival della cultura di Gorizia nelle scorse ore.