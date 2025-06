Carlo Lucarelli torna nel suo liceo per presentare il nuovo romanzo Almeno tu

Carlo Lucarelli ha studiato e si è diplomato nel 1979 al Liceo Classico Torricelli e qui torna venerdì 13 giugno (alle 18) nell'Auditorium di Palazzo degli Studi per presentare il suo nuovo romanzo intitolato "Almeno Tu", pubblicato da Einaudi.

