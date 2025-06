Care for caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione convegno con Schillaci

ROMA – Giovedì 12 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli si svolgerà il convegno "Care for caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione. Risultati preliminari della campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno". Sono previsti nell'occasione i saluti della segretaria di presidenza, Annarita Patriarca, e del ministro della Salute, Orazio Schillaci. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv.

