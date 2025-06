Cardito Vitale ucciso mentre è in auto | incubo faida tra stese e agguati falliti

Una tranquilla mattina a Cardito si è trasformata in un incubo sanguinoso, con due killer in moto che hanno sparato contro Antonio Vitale, uccidendolo davanti agli occhi della famiglia. La scena, segnata da una raffica di colpi e il terrore dei passanti, rivela l’intensificarsi di una faida violenta tra le bande locali. È un’altra drammatica testimonianza di come la violenza urbana continui a seminare paura e morte.

Una raffica di colpi esplosi da due killer in moto, mentre si trovava in auto con la moglie e figlio, e tra il terrore dei passanti. È la ricostruzione dell’agguato avvenuto ieri mattina a Cardito nei confronti del 56enne Antonio Vitale, ucciso in via Tiziano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era ritenuto in passato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cardito, Vitale ucciso mentre è in auto: incubo faida tra stese e agguati falliti

