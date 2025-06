Carceri nel caos | in che modo l’indulto può risolvere il sovraffollamento e ridurre i suicidi

Le carceri italiane sono ormai sovraffollate, con oltre 16.500 detenuti in attesa di scontare residui di pena inferiori a due anni. La proposta del Garante dei detenuti del Lazio di estendere l’indulto e l’amnistia emerge come soluzione concreta per alleggerire le strutture e prevenire i tragici suicidi tra i detenuti. Ma in che modo queste misure possono realmente fare la differenza? Scopriamolo insieme.

Indulto e amnistia per chi sconta condanne e residui di pena inferiori a due anni: la proposta del Garante dei detenuti del Lazio per ridurre il sovraffollamento. L'ultimo dato arriva dal Garante dei diritti dei detenuti del Lazio e riguarda le persone recluse in carcere per scontare condanne e residui di pena inferiore a due anni. Al 31 maggio sono 16.568 i detenuti in questa condizione: " Tanti quanti sono ospitati in eccesso nelle nostre carceri". A parlare, in una nota, è Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio, secondo il quale il problema potrebbe essere risolto con " un provvedimento di indulto".

Carceri, La Russa apre al “mini-indulto” di Giachetti: “Mi ha scritto Alemanno, il sovraffollamento va ridotto subito” - Il tema del sovraffollamento carcerario torna al centro del dibattito politico. Il presidente del Senato, intervenendo a un convegno, ha sottolineato l'urgenza di affrontare questa problematica, aprendo a una possibile discussione sul miniindulto proposto da Giachetti.

Carceri, è tempo di agire. E affermare l’impronunciabile: indulto e amnistia - Carcere (Politica) Intervento conclusivo dell’incontro promosso con Luigi Manconi e Paolo Ciani e svoltosi mercoledì 11 giugno presso la Biblioteca del Senato, con i contributi di Donatella Di Cesare, ...

Carceri, basta con il sovraffollamento - Il sovraffollamento delle carceri ha raggiunto livelli intollerabili.

Garante detenuti, necessario indulto per condanne e residui pena fino 2 anni - 568 i detenuti che al 31 maggio scorso sono in cella per scontare condanne o residui di pena inferiori a due anni: tanti quanti sono ospitati in eccesso nelle nostre carceri.