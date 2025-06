Carceri italiane serve una svolta si torna a parlare di indulto

Le carceri italiane chiedono urgentemente una svolta, con il ritorno dell’indulto come possibile soluzione. La sovraffollata e insalubre condizione delle nostre strutture rischia di esplodere in una crisi senza precedenti, mettendo a dura prova la salute e la sicurezza di detenuti e operatori. L’ultimo appello proviene direttamente dai protagonisti di questa emergenza, che sperano in un intervento deciso per cambiare rotta prima che sia troppo tardi.

Una situazione che sta diventando sempre più pericolosa con tante carceri italiane sul punto di esplodere perchè sovraffollate con una situazione igienico sanitaria sull’orlo del collasso L’ultimo grido d’allarme è arrivato direttamente dai detenuti, ma lo hanno provato a spiegare senza ricorrere alla violenza, ma con una lettera scritta e recapitata alle autorità competenti per cercare di risolvere una volta per tutte una situazione che potrebbe esplodere da un momento all’altro. I detenuti della Quinta sezione del carcere di Vigevano hanno infatti voluto denunciare una situazione oramai insostenibile nell’istituto di pena. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Carceri italiane serve una svolta, si torna a parlare di indulto

Mattarella: nelle carceri italiane ci siano sempre più valori Costituzione - Il Presidente Mattarella, intervenendo al Convegno per il 50° anniversario dell'ordinamento penitenziario, ha sottolineato l'urgenza di introdurre sempre più valori costituzionali nelle carceri italiane.

